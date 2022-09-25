تجمع أمة رسول الله (ص) من بحر قزوين إلى الخليج الفارسي/الشعب الايراني يدين تدنيس المقدسات+صور

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، ان بعد المسيرة المناهضة للعدو يوم الجمعة أعلن شعب إيران مرة أخرى للأعداء خلال تجمع من بحر قزوين الى الخليج الفارسي انه لن يتخله عن مُثل ومبادئ الثورة الإسلامية ولن يستسلم تجاه تنديس المقدسات.

وأدان الشعب الايراني من بحر قزوين إلى الخليج الفارسي تدنيس القرآن والمقدسات الاسلامية والعلم الوطني بحضوره في هذه المسيرات.

ولطالما أعلن الناس خلال تواجدهم في تجمع امة رسول الله(ص) وفي يوم ذكرى وفاة رسول الإسلام (ص) وسبطه الامام الحسن المجتبى (ع) أنهم سيقفون أمام مثيري الشغب وللمنتهكين للمقدسات .

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