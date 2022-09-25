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٢٥‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٣:٤٣ م

مساء اليوم؛

تجمع أمة رسول الله (ص) من بحر قزوين إلى الخليج الفارسي/الشعب الايراني يدين تدنيس المقدسات+صور

تجمع أمة رسول الله (ص) من بحر قزوين إلى الخليج الفارسي/الشعب الايراني يدين تدنيس المقدسات+صور

اجتمعت أمة رسول الله (ص) في جميع أنحاء البلاد اليوم للتنديد بالتدنيسات الأخيرة وإظهار أنها لا تزال قائمة للدفاع عن المقدسات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بعد المسيرة المناهضة للعدو يوم الجمعة أعلن شعب إيران مرة  أخرى للأعداء خلال تجمع من بحر قزوين الى الخليج الفارسي انه لن يتخله عن مُثل ومبادئ الثورة الإسلامية ولن يستسلم تجاه تنديس المقدسات.

وأدان الشعب الايراني من بحر قزوين إلى الخليج الفارسي تدنيس القرآن والمقدسات الاسلامية والعلم الوطني بحضوره في هذه المسيرات.

ولطالما أعلن الناس خلال تواجدهم في تجمع امة رسول الله(ص) وفي يوم ذكرى وفاة رسول الإسلام (ص) وسبطه الامام الحسن المجتبى (ع) أنهم سيقفون أمام مثيري الشغب وللمنتهكين للمقدسات .

تجمع أمة رسول الله (ص) من بحر قزوين إلى الخليج الفارسي/الشعب الايراني يدين تدنيس المقدسات+صور

تجمع أمة رسول الله (ص) من بحر قزوين إلى الخليج الفارسي/الشعب الايراني يدين تدنيس المقدسات+صور

تجمع أمة رسول الله (ص) من بحر قزوين إلى الخليج الفارسي/الشعب الايراني يدين تدنيس المقدسات+صور

تجمع أمة رسول الله (ص) من بحر قزوين إلى الخليج الفارسي/الشعب الايراني يدين تدنيس المقدسات+صور

/انتهى/
رمز الخبر 1926751
https://ar.mehrnews.com/news/1926751/

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