عمار الحكيم يلتقي السفير الإيراني في العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الحكيم، "بحثنا تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين بغداد وطهران وأكدنا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين بما يضمن مصالحهما".

وشدد الحكيم، على "ضرورة صياغة المعادلة القادرة على احتواء الجميع وفق الدستور والقانون، وأهمية تشكيل الحكومة على وفق أولويات المرحلة لتتمكن من تحقيق تطلعات الشارع واستعادة ثقته".

واشار الى أن "أمن واستقرار العراق يصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة ودولها"، داعياً إلى "إستمرار الحوارات لتقريب وجهات النظر وحسم الملفات العالقة".

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