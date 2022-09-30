العمليات ضد مقرات الارهابيين شمال العراق مستمر حتى نزع سلاحهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان استمرارا لمقر حمزة سيد الشهداء (عليه السلام) للقوات البرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية لتدمير مراكز ومواقع الجماعات الانفصالية الإرهابية والمناهضة للثورة في عمق شمال العراق، أكدت العلاقات العامة في القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية، في بيان: عقب اشتداد التدخلات الواسعة للجماعات الانفصالية والإرهابية من المنطقة الشمالية من العراق ومشاركتها المباشرة في أعمال الشغب الأخيرة ، وكذلك اكتشاف وتحييد إحدى أكبر المخططات التخريبية في المنشآت النووية الإيرانية من قبل جماعة كوملة الإرهابية، وعدم اهتمام المسؤولين في اقليم كردستان العراق إلى تحذيرات إيران لتفكك مقرات هؤلاء الإرهابيين، قامت القوات البرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية في رد حاسم وانتقامي، بإطلاق نيران كثيفة على مراكزها ومقارها التي تم تحديدها، والتي كانت تتابع أيضًا مهمة دعم اعمال الشغب الأخيرة في إيران.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه هذا البيان على الرد الحازم والملفت لحرس الثورة الاسلامية على الاعمال الشغب لهذه الجماعات الإرهابية فإنه يذكّر بما يلي: بعد استمرار الأعمال الإرهابية لعناصر وجماعات الإرهابية من منشأ المنطقة الشمالية من العراق، وخاصة في محافظات كردستان وأذربيجان الغربية وكرمانشاه وعدم اهتمام مسؤولين اقليم كردستان العراق ، بدأت هذه القوة سلسلة من العمليات ضد قواعد ومقار هؤلاء الإرهابيين باستخدام جميع أنواع الصواريخ المدمرة والقتالية وطائرات المسيرة، وحتى الآن تم ضرب معظم الأهداف المحددة وتم تدميرها.

وتم التأكيد خلال البيان أن سلسلة العمليات التي بدأت ستستمر حتى نزع سلاح الجماعات الإرهابية ونطالب الحكومة المركزية وحكومة المنطقة الشمالية من العراق بإبداء مزيد من الجدية في مسؤولياتهم تجاه الجمهورية الإسلامية الايرانية كجار.

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