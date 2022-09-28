قصف للمنطقة الخضراء في العراق يؤدي لإصابة 7 أشخاص بجروح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر بيان للخلية الإعلام الأمني، انه “في الساعة ١٥٣٠ تعرضت المنطقة الخضراء ببغداد الى قصف بـ ٣ قذائف سقطت الأولى امام مبنى مجلس النواب العراقي والأخرى قرب دار الضيافة اما القذيفة الثالثة سقطت قرب سيطرة القدس”.

وقالت الخلية في بيان ان "عدد المصابين ارتفع جراء قصف المنطقة الخضراء من القوات الأمنية الى ٧ مصابين جراحهم متفاوتة".

وفيما سبق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض المنطقة الخضراء إلى قصف بـ3 قذائف أسفرت عن إصابة 4 منتسبين في الجيش العراقي بينهم ضابط.

وعقد مجلس النواب في وقت سابق من اليوم جلسة جديدة جدد فيها الثقة لرئيس المجلس محمد الحلبوسي.

/انتهى/