الكيان الصهيوني يعين سفيرة له في تركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس وزراء كيان الاحتلال الصهيوني، يائير لابيد، قال عبر تغريدة في حسابه بـ"تويتر": "صادقت الحكومة اليوم (الأحد) على تعيين السفيرة الجديدة لدى تركيا إيريت ليليان"، وأضاف: "هذه خطوة مهمة أخرى عملنا عليها خلال العام الأخير في إطار إصلاح العلاقات مع تركيا".

وشغلت ليليان أخيراً منصب القائم بأعمال السفارة الصهيونية في أنقرة، حتى الإعلان التركي - الصهيوني، في أغسطس/آب الماضي، عن إعادة تبادل السفراء بين البلدين، بعد فترة من التوتر في العلاقات بين تركيا وإسرائيل.

وسبق أن أعلنت تركيا والكيان الصهيوني عن اتفاق لتطبيع العلاقات وتبادل السفراء بين الجانبين، وقد جاء هذا القرار بعد أقل من أسبوعين على الحرب العدوانية التي شنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة واستشهاد 49 فلسطينيا وجرح أكثر من 360 آخرين.

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