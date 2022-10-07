الخارجية الايرانية تستدعي السفير الدنماركي الى الوزارة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أنه تم استدعاء السفير الدنماركي إلى الوزارة الخارجية من قبل مدير عام الأوروبا الغربية عقب هجوم مسلح بسلاح بارد على سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في كوبنهاغن، والذي هدد سفيرة بلادنا، وأصاب أحد الموظفين المحليين، وألحق أضرارًا بمركبات السفارة.

وفي هذا الاجتماع، تم إبلاغ السفير الدنماركي عن الاحتجاج الرسمي على انعدام الأمن للسفارة والدبلوماسيين الايرانيين.

وتم التأكيد على أنه وفقًا لاتفاقية فيينا، فإن مسؤولية الحكومة المضيفة واضحة في هذا الصدد، ومن المتوقع بشدة أن تلتزم الحكومة الدنماركية بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بأمن الأماكن الدبلوماسية.

وردا على ذلك، أعتذر السفير الدنماركي عن الحادث، مضيفا انه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية بعد هذا الحادث وستستمر القوات الامنية للحفاظ على السفارة والدبلوماسين الايرانيين.

وأضاف: إنه سيبلغ كوبنهاغن بالوضع على الفور.

/انتهى/