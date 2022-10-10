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١٠‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٩:٠٧ ص

خلال لقاء مع باول يابولنسكي؛

باقري: إيران تهتم بقضية إنهاء الصراع المسلح في أوروبا

باقري: إيران تهتم بقضية إنهاء الصراع المسلح في أوروبا

قال نائب وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية في إشارة إلى جهود إيران لإنهاء الصراع المسلح في أوروبا: تتطلب مصالح أوروبا أن يكون الوصول إلى طاولة المفاوضات أكثر سهولة من أي خيار آخر لحل النزاعات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى نائب وزير الخارجية البولندي باول يابولنسكي بالنائب السياسي لوزارة الخارجية الايرانية علي باقري، في إطار اجتماع التشاور السياسي بين إيران وبولندا، وبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك الحرب في أوكرانيا.

وفي إشارة إلى القدرات السياسية والاقتصادية لبولندا وموقفها في الاتحاد الأوروبي، قال النائب السياسي لوزارة الخارجية: إن إيران تدعم دور بولندا البناء من أجل السلام والاستقرار على الساحة الدولية.

وفي إشارة إلى دور الجمهورية الإسلامية الايرانية في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، أكد باقري: في أي مجال، إذا اختارت أوروبا خيار التفاعل والتعاون، فيمكنها أن تتوقع استجابة إيجابية من الجمهورية الإسلامية الايرانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1927075
https://ar.mehrnews.com/news/1927075/

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