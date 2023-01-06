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٠٦‏/٠١‏/٢٠٢٣, ١:٢٧ م

وقف إطلاق النار المعلن من الجانب الروسي يدخل حيز التنفيذ

وقف إطلاق النار المعلن من الجانب الروسي يدخل حيز التنفيذ

دخل وقف إطلاق النار المعلن من طرف روسيا في مناطق العملية العسكرية الخاصة، حيز التنفيذ، منتصف اليوم الجمعة وسيستمر حتى نهاية يوم غد السبت 7 يناير.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أوعز أمس الخميس، بوقف إطلاق النار على طول خط الجبهة الكامل بين الأطراف في أوكرانيا من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو في 6 يناير، وحتى 24:00 يوم 7 يناير.

كما دعا بوتين الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف إطلاق نار والسماح للمواطنين الأرثوذكس بحضور قداس عشية عيد الميلاد والعيد.

وأمس الخميس، وجهت التعليمات لوزير الدفاع سيرغي شويغو، بوقف إطلاق النار على خط التماس بين الطرفين في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، دعا بطريرك موسكو كيريل، إلى هدنة عيد الميلاد حتى يتمكن الأرثوذكس من حضور القداس عشية عيد الميلاد ويوم ميلاد المسيح.

من جانبها رفضت كييف، مبادرة الرئيس الروسي بوقف إطلاق النار المؤقت.

المصدر: RT
/انتهى/
رمز الخبر 1929512

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