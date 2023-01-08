العميد حاتمي: الإنجازات الاستراتيجية للبلاد جعلت إيران من أكبر قوى العالم في مجال الطائرات المسيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مستشار القائد العام للقوات المسلحة الايرانية في شؤون الجيش، العميد أمير حاتمي، اعتبر القوة الصاروخية من أهم الإنجازات الاستراتيجية في تطوير أسلحة إيران الإسلامية.

وأضاف حاتمي: "ان العلماء الإيرانيين الشباب تمكنوا من إنتاج العديد من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز لمواجهة أي تهديد".

وأشار إلى القوة الصاروخية للجمهورية الإسلامية الإيرانية التي استهدفت القواعد الأمريكية في منطقة عين الأسد وعناصر مناهضة للثورة التابعة للاستكبار، وقال: استطاعت القوات المسلحة، بتدمير القاعدة العسكرية الأمريكية في المنطقة بعدة صواريخ دقيقة بعد الجريمة الكبرى للجيش الإرهابي الأمريكي في اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني.

واعتبر مستشار القائد العام للقوات المسلحة الايرانية في شؤون الجيش، قدرة البلاد على صنع أنواع المسيرات أمرا مذهلا، وأضاف: إن استحواذ إيران على الأنواع المختلفة من المسيرات القتالية والقاذفات والطائرات الاعتراضية والاستطلاعية والمسيرات الانتحارية، جعل إيران من أكبر خمس قوى في العالم في مجال الطائرات المسيرة.

/انتهى/