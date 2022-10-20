قواتنا المسلحة نمت بشكل ملحوظ ويجب أن تستمر بوتيرة أسرع

وأفادت وكالة مهرللأنباء أنه وفي إشارة إلى أهمية إقامة مهرجان "مالك الأشتر" في زيادة القدرة الدفاعية والتعامل مع التهديدات، قال المسؤول الإيراني: "إن مهرجان مالك الأشتر، يعزز نمو وتحسين قدرات القوات المسلحة في مختلف المستويات.

وأضاف المسؤول الإيراني، عناية قائد الثورة الإسلامية واهتمامه بهذا المهرجان أمرٌ زاد أهميته واعتباره.

وأضاف الأدميرال سياري: إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية حققت قفزة كبيرة في مختلف المجالات، وهذه العملية يجب أن تستمر بوتيرة أسرع.

وأكد المساعد التنسيقي في الجيش الإيراني على أهمية استمرار الجهود في مجالات المعرفة والتدريب والبحوث، وعمليات القوات المسلحة، مضيفاً: "نأمل أن يستفيد جميع أحبائنا استفادة كاملة من الفرص وأن يسعوا لزيادة قدرة و قوة الردع للبلاد يوما بعد يوم.

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