الإشراف الدائمي لجهاز ايران الامني على الموساد لن ينتهي بحذف ضباط الاستخبارتهم

وكالة مهر للأنباء، وأفادتأنه قال علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية السابق في البرلمان الايراني خلال لقاء صحفي له أن قناة ايران انترناشيونال التي لها صلة تنظيمي بالموساد أكدت خبر حذف 6 ضباط من الاستخبارت على صلة بإيران في الموساد مضيفا وبل أكدت وسائل الاعلام الصهيونية أيضا هذا الخبر .

وتابع بالقول أن لدينا أخبار مؤكدة وموثوقة تفيد بأن هؤلاء الضباط قد قتلوا أثناء الاستجواب و التعذيب مشيرا الى أن قناة ايران انترناشيونال التابعة للسعودية قد أكدت مقتل هؤالاء في السجن .

وأوضح أن الكيان الصهيوني متشكك في جميع اشخاصه و ضباطه و خائف من أن يكون ضباطه على صلة من أجهزة ايران الأمنية لكن الحقيقة هي أن اشراف ايران على الموساد دائم ودقيق و غيرقابل للإستكشاف.

وتابع القول بروجردي أن الموساد قد أنفق مليار ونصف المليار لدعم أعمال الشغب الأخيرة في إيران معتبرا أنه إذا كان ليمكن اقصاء 6 من ضباط استخبارات الموساد وقف نفوذ الأجهزة الأمنية الإيرانية عليه لكان العدو قد حقق نجاحًا كبيرًا في أعمال الشغب الأخيرة، لكن يقظة أجهزة ايران الأمنية منعت الموساد وغيره من الأجهزة التجسسية بتنفيذ خططته بشكل كامل.

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