باقري يبحث مع نظيره القطري تطوير التعاون الثنائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الوفد القطري برئاسة مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، التقى اليوم (الأربعاء) في طهران ، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري.

وبحث المساعد السياسي لوزير الخارجية علي باقري ومساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية محمد بن عبد العزيز الخليفي في هذا اللقاء التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية.

وأعتبر علي باقري في هذا اللقاء توسيع نطاق التعاون الثنائي بين إيران وقطر وتوطيد العلاقات بين البلدين بانها من سياسات الحكومة الحالية .

ومن جهته، أكد الخليفي حرص الحكومة القطرية على التعاون في الأمور ذات الاهتمام المشترك والقضايا الإقليمية والدولية والثنائية.

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