مدرب آسيوي يتوقع تأهل المنتخب الايراني الى المرحلة الثانية

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه توقع مدرب المنتخب السعودي في كرة القدم هيرفي رينارد تأهل المنتخب الايراني الى المرحلة الثانية في مونديال قطر.

وقال رينارد خلال مشاركته كضيف في برنامج متلفزة لقناة "الكاس" القطرية الذي يدعو ضيوفه لتوقع نتائج منافسات المونديال أنه يتوقع أن يتأهل المنتخب الايراني و المنتخب البريطاني من مجموعة الثانية في المونديال الى المرحلة الثانية من المنافسات.

و حسب توقع مدرب المنتخب السعودي، فإن منافس المنتخب الايراني في المرحلة الثانية سيكون المنتخب السنغالي الذي ساد التعادل الايجابي بهدف واحد لقاءهما الودي في الشهر الماضي.

وسينافس المنتخب الايراني مع منتخبات أمريكا وإنجلترا وويلز ضمن المجموعة الثانية في مونديال قطر.

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