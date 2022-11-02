آية الله قاسم: هجوم شيراز الإرهابي محاولة أمريكية لضرب الإسلام الأصيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المرجع الأعلى في البحرين، آية الله الشيخ عيسى قاسم، أوضح في بيانٍ له الثلاثاء 1 نوفمبر 2022، بأن الطاغوتية الأمريكية تحاول ضرب الإسلام الأصيل من جهتين بإجراء واحد عبر زرع الرعب من ارتياد أماكن العبادة والتربية الإسلامية بقتل الأبرياء من رجال ونساء وأطفال من غير حساب.

وأضاف أنه "يتم تنفيذ ذلك على أيد قذرة آثمة وجاهلة، وباسم الإسلام وبأساليب إرهابية تجعل الإسلام متقززاً منه من المغفلين من أتباعه وغير أتباعه، وتثير الجماهير ضد الحكومات الإسلامية المخلصة لها".

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