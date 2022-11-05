الجيش السوري يطرد رتلاً للاحتلال الأمريكي في ريف الحسكة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية من قرية أم الخير أن حاجزاً للجيش السوري المتمركز في محيط القرية التابعة لبلدة تمر أوقف رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 6 عربات عسكرية حاول الدخول إلى القرية وطرده خارج المنطقة.

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