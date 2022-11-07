اللجنة الأولمبية الدولية تشيد بنجم المنتخب الإيراني للتزلج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن موقع اللجنة الدولية للتزلج، الذي يتناول في قسم ما اللحظات المستحيلة التي حققها الرياضيون حول العالم، قدم في تقرير مصور له، السيرة الذاتية لعضو المنتخب الايراني الشهير لتزلج المعاقين صادق كلهر والمكتسبات المشرفة التي حققها خلال العابه.

وجاءت في هذا التقرير إشارة مقتضبة لسيرة صادق كلهر وحضوره اللافت في الألعاب البارالمبية، ويقدم فيه كـ"تراث" للتزلج في ايران.

ويمثل صادق كلهر ايران حاليًا في كأس آسيا في جبال الألب في منافسات بارالمبي للرجال في دبي وفاز بميدالية فضية قيّمة في اليوم الأول من هذه المنافسات.

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