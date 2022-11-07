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٠٧‏/١١‏/٢٠٢٢, ١٠:٥٤ ص

خلال مقطع فيديو؛

اللجنة الأولمبية الدولية تشيد بنجم المنتخب الإيراني للتزلج

اللجنة الأولمبية الدولية تشيد بنجم المنتخب الإيراني للتزلج

نشر موقع اللجنة الأولمبية الدولية خلال مقطع فيديو قصير لسيرة وتكريم منتخب إيران للتزلج، قدم صادق كلهر على أنه تراث للتزلج في بلادنا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن موقع اللجنة الدولية للتزلج، الذي يتناول في قسم ما اللحظات المستحيلة التي حققها الرياضيون حول العالم، قدم في تقرير مصور له، السيرة الذاتية لعضو المنتخب الايراني الشهير لتزلج المعاقين صادق كلهر والمكتسبات المشرفة التي حققها خلال العابه.

وجاءت في هذا التقرير إشارة مقتضبة لسيرة صادق كلهر وحضوره اللافت في الألعاب البارالمبية، ويقدم فيه كـ"تراث" للتزلج في ايران.

ويمثل صادق كلهر ايران حاليًا في كأس آسيا في جبال الألب في منافسات بارالمبي للرجال في دبي وفاز بميدالية فضية قيّمة في اليوم الأول من هذه المنافسات.

/انتهى/

رمز الخبر 1927750

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