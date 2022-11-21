المنتخب الإيراني يخسر أمام منتخب انجلترا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء هدفا منتخب إيران بتوقيع مهدي طارمي في الدقيقتين (65) و(103)، وسجل لمنتخب انجلترا كل من جود بيلينجهام (35) ورحيم ستيرلينج (45) وماركوس راشفورد (71) وجاك جريليش(89) كما سجل بوكايو ساكا هدفين في الدقيقتين (43)، ( 62).

وأحرز أهداف إنجلترا كل من جود بيلينجهام (45) وبوكايو ساكا (43 و62) ورحيم سترلينج (45+1) وماركوس راشفورد (71) وجاك جريليش (90)، فيما سجل مهدي طارمي هدفي إيران (65 و90+12).

وحصل المنتخب الإنجليزي على 3 نقاط ثمينة، تمنحه صدارة المجموعة ولو بشكل مؤقت، قبل المواجهة الثانية بين الولايات المتحدة وويلز، مساء اليوم أيضا. واعتمد مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت، على طريقة اللعب 4-3-3، حيث وقف جون ستونز إلى جانب هاري ماجواير في عمق الخط الخلفي، بإسناد من الظهيرين كيران تريبييه ولوك شاو.

وبهذه النتيجة سجل منتخب انجلترا أول ثلاث نقاط في رحلته بمونديال قطر، ويعزز فرصه في التأهل للأدور الإقصائية، في المقابل يسعى منتخب إيران للتدارك في مباراتيه المقبلتين.

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