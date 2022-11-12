تسجيل وفاة واحدة فقط و81 اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عبر بيانها الصادر اليوم السبت، حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا، فقد اشارت الصحة الايرانية بان اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة في البلاد، بلغ لحد اليوم 7 ملايين و558 الفا و ۸۹۳ شخصا، ومجموع الوفيات 144 الفا و 610 حالات.

وكما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في ايران، الى 7 ملايين و333 الفا و ۸۷۹ شخصا. وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و20 الفا و ۲۲۹ جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الان.

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