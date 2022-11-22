إيران تبدأ عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60٪ في مجمع فوردو

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه زار رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي برفقه علي سلاجقه، نائب الرئيس ورئيس منظمة حماية البيئة، معرض البيئة الدولي العشرين.

وخلال هذه الزيارة، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قضية البيئة؛ تعتبر قضية مهمة لأننا اليوم نواجه حجمًا كبيرًا من الملوثات في المدن الكبرى وهذا الأمر يعتبر من المهام الفردية والاجتماعية والتنظيمية لجميع المؤسسات ويجب على الجميع دعم البيئة بشكل متكامل.

واضاف في العالم، وضعوا هدفًا لإنتاج صفر كربون بحلول عام 2050، ومن المؤمل أن نتمكن من قيادة البلاد نحو إنتاج صفر كربون في ضوء هذه القضايا.

وقال: في منظمة الطاقة الذرية ومن أجل حماية البيئة، سنوسع التقنيات المتاحة في قطاعين.

الآثار الهامة لتوليد الطاقة النووية في الاقتصاد والصناعة

وتابع: من هذه الحالات توليد الكهرباء من التكنولوجيا النووية لأن الحكومة تتجه بسرعة نحو إنتاج طاقة ووقود رخيصة في البلاد، لدينا محطة طاقة نووية بقدرة 1000 ميغاواط، والتي وفرت حوالي 52 مليار كيلوواط من الكهرباء لشبكة الطاقة في البلاد خلال فترة تشغيلها، مما يوفر ملايين الدولارات من استهلاك النفط.

وقال اسلامي: بالنظر إلى التأكيد المتكرر لخطاب قائد الثورة في العقدين الماضيين وكذلك المتطلبات القانونية ؛ لقد استهدفنا تطوير محطات الطاقة النووية ووضعنا إنشاء مشاريع جديدة على جدول الأعمال من أجل زيادة حصة الطاقة النووية في محفظة الكهرباء في البلاد إلى حوالي 20٪. وهذا المبدأ يعتبر خطوة كبيرة في أفق 20 عاما لهذه المنظمة، ومن المؤمل أن يتم هذا الاستثمار بحوالي 50 مليار دولار بعون الله تعالى.

الدور المهم للتكنولوجيا النووية لحل مشكلة عصارة النفايات

صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: في الجزء الثاني، استهدفنا استخدام التكنولوجيا النووية لمساعدة البيئة في قطاع المياه والتراب. بحيث تم تنفيذ تصميم وإنتاج نظام معالجة مياه الصرف الصحي والنفايات المرتشحة باستخدام تقنية البلازما، ومن المؤمل أن يتم تشغيل هذا النظام وتفعيله بدعم من منظمة حماية البيئة في المدن ذات الأولوية .

وقال: نتمنى أن نشهد ثمار هذا المشروع لنقول وداعا لمشكلة عصارة النفايات.

التخطيط التنظيمي لحل مشكلة حرق المازوت

وقال إسلامي: تجدر الإشارة أيضًا إلى أن بعض محطات توليد الكهرباء تستخدم الديزل بدلًا من الغاز لتوفير الوقود المطلوب، الأمر الذي تترتب عليه العديد من العواقب، والتي يمكن ذكرها كواحدة من مشاكل البلاد منذ سنوات عديدة. لحل هذه المشكلة تم تفعيل فريق البحث المحلي التابع للمنظمة، ونتمنى بالتعاون مع الشركات التابعة لوزارة النفط أن نتمكن من حل هذه المشكلة في المستقبل حتى لانشهد توترات في مجال تلوث الهواء.

آخر إجراءات إيران المضادة بعد صدور قرار مجلس المحافظين

وأوضح على هامش الحديث مع المراسلين، حول الإجراءات التي اتخذتها منظمة الطاقة الذرية في مركزي فوردو ونطنز: في الأيام الأخيرة، استؤنفنا تخصيب اليورانيوم بنسبة 60٪ في مجمع فوردو رداً على قرار مجلس المحافظين ضد ايران.

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