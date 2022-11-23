واشنطن و أوروبا يرسلون لنا رسائل بشأن المفاوضات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علق "إبراهيم عزيزي" مساعد رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية في البرلمان الايراني علی قطع البرلمان الأوروبي الاتصالات و الحوار المباشر بینها و بین الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة و قال: "منذ فترة طويلة نشهد تحرك الدول الأوروبية في اتجاه غير بناء، ما قام به الأوروبيون حدث تحت تأثير أمريكا والكيان الصهيوني وعلى الرغم من حسن نوایا الجمهورية الإسلامية الايرانية في مختلف القضايا، لا سيما المفاوضات النووية نشهد مواقف معادية من قبل الأوروبيين.

وأضاف عزيزي سوف تنتهي الأحداث والقضايا التي افتعلها بعض عملاء نظام الهيمنة في بلادنا قريباً، وفي ذلك اليوم سيضطر الأوروبيون إلى الاعتذار من الشعب الإيراني العظيم. بالتأكيد ستبقي هذه السلوك الغير ملائم والبعيد عن الاعراف الدبلوماسية للأوروبيين في ذاكرة الجمهورية الإسلامية و سوف تحتفظ التصرفات والخطابات التي أثارها بعض القادة الأوروبيين ضد إيران كوثيقة.

وتابع القول للأسف، تراجع مستوى بعض المسؤولين الأوروبيين لدرجة أن أمثال الرئيس الفرنسي یلتقون بمسيح علي نجاد. من المؤسف أن بعض المسؤولين الأوروبيين یلتقون مع أعداء الجمهورية الإسلامية متذلیلن و یقفون معهم و هذا لان لیس لدیهم ادوات اخری لمواجهتنا.

ونظرًا إلى النهج المنطقي و العقلاني للجمهورية الإسلامية فانها دائمًا مستعدة للتفاوض و في حال قبول شروطها من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية، فلن ترى إيران أي مانع من استئناف المفاوضات.

ونوه عزيزي ان أمريكا ترسل لنا رسائل عبر وسطاءها، والآن الغربيين ایظاً يرسلون إلينا رسائل حول المفاوضات في حال ان البلد یشهد اضطرابات.

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