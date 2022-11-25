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٢٥‏/١١‏/٢٠٢٢, ١٠:٠٥ م

خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء ماليزيا؛

رئيسي: ماليزيا تعتبر من الأولويات الإسلامية والآسيوية لإيران

رئيسي: ماليزيا تعتبر من الأولويات الإسلامية والآسيوية لإيران

أوضح الرئيس الايراني أن ماليزيا تعتبر من بين الأولويات الإسلامية والآسيوية لإيران، مضيفا: ان هناك قدرات كبيرة ومتنوعة في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والثقافة والتعاون الدولي بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنا الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي، في اتصال هاتفي رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم لانتخابه رئيسا لوزراء هذا البلد.

واعرب رئيسي أن إيران وماليزيا لديهما قدرات كبيرة ومتنوعة في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والثقافة والتعاون الدولي وأن الجهود الجادة لمسؤولي البلدين يمكن أن تحقق هذه القدرات بما يتماشى مع مصالح البلدين.

وشدد الرئيس الايراني على تطوير العلاقات، مضيفا: ان ماليزيا تعتبر من الأولويات الإسلامية والآسيوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ومن جانب اخر صرح رئيس وزراء ماليزيا في هذه المحادثة الهاتفية، أن إيران وماليزيا لديهما قدرة كبيرة على توسيع العلاقات في المجالات الثقافية والتجارية، مضيفا: انه سنبذل قصارى جهدنا لتوسيع علاقاتنا كدولتين اسلاميتين قدر الإمكان.

/انتهى/

رمز الخبر 1928201

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