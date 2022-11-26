زيلينسكي خرج عن سيطرة الغرب وبدأ بابتزازهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دخل "فلكه الخاص" وبدأ الآن في ابتزاز الغرب.

وقالت زاخاروفا لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، أنّ "الغرب يفهم أنّ زيلينسكي هو بالفعل خارج عن سيطرتهم الكاملة، أي أنّهم يتحكمون فيه في كل ما هو مفيد لهم، ولكن في الوقت نفسه دخل بالفعل في المدار غير القابل للتحكم به من تلقاء نفسه.. إنّه ببساطة يبدأ بابتزاز الغرب بعدة طرق".

ووفقاً للمتحدثة الروسية، فإنّ "هذا يحدث دائماً مع كل من أنشأه الغرب"، والذين بدؤوا بمرور الوقت في إملاء شروطهم.

وأشارت زاخاروفا إلى أنّ أوكرانيا تحتاج الآن إلى المزيد من الأموال والأسلحة الغربية، على "نطاق كوني" على خلفية الصعوبات التي يواجهها الغرب.

ومنذ أن بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير، تقدم الدول الغربية لكييف مساعدات إنسانية وعسكرية ومالية.

ونددت موسكو بتدفق الأسلحة إلى أوكرانيا من حلفائها الغربيين، قائلةً إنّ "ذلك يصب الوقود على النار".

من جهته، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أنّ أي "شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفاً مشروعاً لروسيا".

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