"حماس" تشيد بانسحاب ریاضیة لبنانية رفضا لمواجهة لاعبة صهيونية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال طه في بيان، السبت، "إن هذا الانسحاب ‏سجّل موقفًا وطنيًا وعربيًا مشرفًا يعبر عن أصالة الشعب اللبناني، ويدلل على رفض ثقافة التطبيع تحت أي مسمى لدى الأجيال العربية والإسلامية".

وأمس الجمعة انسحبت الطفلة اللبنانية بيسان شيري، من بطولة البرتغال الدولية رفضًا لمواجهة لاعبة صهيونية.

وقررت شيري صاحبة المرتبة الأولى عالميًا في كرة الطاولة دون (11 عامًا) الانسحاب من البطولة بعدما أوقعتها القرعة في مواجهة لاعبة من دولة الاحتلال.

وتستمر حملة رفض التطبيع العربية بشكلٍ عام، لا سيما من الرياضيين، حيث شهدت الفترة الماضية انسحاب اللاعبة اللبنانية سالي حمادة من الجولة الخامسة في بطولة العالم للشطرنج بالإضافة إلى اللاعب شربل أبو ظاهر من بطولة العالم للناشئين للملاكمة؛ لرفضهما مواجهة لاعبين "إسرائيليين".

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