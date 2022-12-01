المانيا تنتصر على كوستاريكا وتودع المونديال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه لم يشفع الفوز للألمان للتأهل بعدما خطفت اليابان وإسبانيا بطاقتي الصعود لدور الـ16. وحلت ألمانيا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، متأخرة عن إسبانيا بفارق الأهداف، فيما تذيلت كوستا ريكا الترتيب بـ3 نقاط.

ومن أول فرصة حقيقية على المرمى الكوستاريكي، نجح جنابري في مباغتة كيلور نافاس بهدف مبكر في أول 10 دقائق بعدما قابل عرضية راوم برأسية متقنية في أقصى الزاوية اليسرى. وكاد جوريتسكا أن يضيف الهدف الثاني بذات الطريقة، لكن نافاس كان يقظا هذه المرة وتصدى للكرة ببراعة من على خط المرمى.

ولم يترك المانشافت مجالا للاعبي كوستاريكا للتقدم نحو منطقة جزاء مانويل نوير، مما تسبب في غياب أي خطورة على المرمى الألماني. ووقف نافاس حائلا أمام محاولة جديدة للمانشافت على مرماه بتصديه لتسديدة أرضية زاحفة بعيدة المدى من موسيالا.

وتوغل جنابري داخل منطقة الجزاء مطلقا تسديدة في أقصى الزاوية اليسرى، لكن الكرة مرت بجوار القائم، قبل أن يطلق ساني تصويبة صاروخية من خارج المنطقة، لكنها أخطأت طريق المرمى. وكان كامبل على مقربة من صيد شباك نوير من أول فرصة خطيرة، لكن تسديدته وجدت نوير لها بالمرصاد، لينتهي الشوط الأول بتقدم الألمان بهدف.

الشوط الثاني شهد مجموعة من الصدمات المتتالية للألمان بعدما جاءت الأخبار من المباراة الأخرى بتعادل اليابان مع إسبانيا قبل أن تقلب الطاولة وتتقدم على الماتادور. ولم يقتصر الأمر عند ذلك، بل نجحت كوستاريكا في معادلة النتيجة عبر تيجيدا، لتزداد صعوبة المهمة على رجال هانز فليك.

ووقف القائم حائلا أمام تقدم الألمان مجددا بعدما رد كرة موسيالا من تسديدة يسارية، قبل أن يطلق مولر تصويبة صاروخية على المرمى. وفي الدقيقة 70، أطلق خوان فارجاس رصاصة قاتلة على المانشافت بهدف ثانٍ لكوستاريكا، صدم به لاعبي ألمانيا.

لكن الرد الألماني جاء سريعا عبر هافيرتز، الذي تسلم كرة داخل المنطقة، ليحولها بتسديدة إلى الشباك، معادلا النتيجة من جديد. وعاد هافيرتز لإضافة الهدف الثاني له والثالث لفريقه ، ليشعل المباراة في دقائقها الأخيرة قبل أن يسجل بديل آخر (فولكروج) هدفا رابعا، احتسبته حكم المباراة بعد العودة لتقنية الفيديو./انتهى/

المصدر: كووورة