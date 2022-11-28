غانا تتغلب على كوريا الجنوبية بنتيجة 3-2 في منافسات كأس العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أحرز اللاعب الغاني محمد ساليسو، هدف التقدم في الدقيقة 24، ثم أضاف محمد قدوس، الهدف الثاني في الدقيقة 35.

وانتفض الكوريون في الشوط الثاني وسجلوا هدفين في الدقيقتين 58، و61 عن طريق المهاجم تشو كيو سيونغ.

وعاد محمد قدوس في الدقيقة 69، ليسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة والثالث لمنتخب بلاده غانا، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة، رفعت غانا رصيدها إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الثامنة مؤقتا بالتساوي مع البرتغال التي ستواجه في وقت لاحق اليوم أوروغواي الثالثة مع نقطة واحدة.

وفي المقابل، تجمد رصيد كوريا الجنوبية عند نقطة واحدة وبقيت في المرتبة الرابعة الأخيرة.

وتلعب غانا في الجولة الثالثة الأخيرة مع أوروغواي، بينما تواجه كوريا الجنوبية، البرتغال بقيادة نجمها كريستيانو رونالدو.

المصدر:RT

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