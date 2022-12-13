غريب أبادي: إيران تفتح تحقيقاً بشأن القنوات الفضائية المحرضة علی أعمال الشغب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعد رئيس السلطة القضائية وأمين لجنة حقوق الانسان الايرانية، قال: "بدأ مكتب المدعي العام في طهران تحقيقا حول دور القنوات التلفزيونية المعادية لإيران والناطقة باللغة الفارسية في أعمال الشغب التي حدثت في البلاد".

وصرح أمين لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية سابقا: "إن سلوك وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية (المناهضة لإيران) تتعارض تماما مع القوانين الدولية، ونحن نحمّل الحكومة البريطانية المسؤولية في هذا الصدد"، مضيفا: "يجب أن تتعامل الهيئة التنظيمية للاتصالات (أوفكوم) مع انتهاكات هاتين الوسيلتين الإعلاميتين، لكن للأسف نرى دعم الحكومة البريطانية لهما".

وقال غريب آبادي: "إن دور هذه الوسائل الإعلامية المعادية لإيران لا يقل عن دور الجماعات الإرهابية أو أعضائها، لافتا إلى أن قناة انترنشنال نعتبرها إرهابية ومثل هذا المصير ينتظر قناة بي بي سي الفارسية".

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