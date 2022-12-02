طهران تدين الهجوم المسلح على السفارة الباكستانية في كابول

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني بشدة الهجوم المسلح على سفارة باكستان في كابول.

كما أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن قلقه إزاء استمرار الهجمات الإرهابية ضد المواطنين الأفغان الأبرياء، كما أدان الهجمات التي استهدفت مدرسة في ولاية سمنغان والهجوم الذي وقع اليوم على مكتب الحزب الإسلامي الأفغاني، موضحًا أن استمرار الهجمات الإرهابية تؤدي الى زعزعة استقرار أفغانستان وتضر بمصالح شعب هذا البلد والمنطقة.

وأكد كنعاني على ضرورة التعاون الإقليمي المشترك للتعامل بفعالية مع الإرهاب.

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