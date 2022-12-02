كنعاني: قضية حقوق الإنسان أصبحت العوبة بيد بعض الحكومات الإجرامية!

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه ادان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني،في صفحته الشخصية، استشهاد الشاب الفلسطيني عمار حمدي مفلح بعدة رصاصات مباشرة من قبل الكيان الصهيوني.

واضاف ان هذا العمل يستحق ردا عالميا، لكن الجرائم اليومية للكيان المجرم الصهيوني لا يدانه المطالبون بحقوق الإنسان، ولا تتشكل لجنة لتقصي الحقائق وجرائم الكيان المحتل، مضيفا ان حقوق الإنسان اصبح العوبة بيد بعض الحكومات الإجرامية!.

وأعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، مساء الجمعة، استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حوارة جنوبي نابلس . وأفادت الصحة في بيان لها ”، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد فلسطيني بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه في حوارة. وأظهر مقطع مصور جنديًا إسرائيليًا يطلق أربع رصاصات حية من نقطة الصفر على شاب أعزل وسط حوارة، بعد عراك استمر لفترة قصيرة تعرض خلالها الشاب لجراح أسفرت عن نزيف في الوجه.

/انتهى/