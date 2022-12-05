عدسة مِهر تُمسّي عليكم من أُتستراد "شهيد همت" شمال العاصمة طهران

وتُطِلُّ عليكم عدسة مِهر اليوم من شمال العاصمة طهران وتحديداً من طريق "الشهيد هِمّت" السريع.

وتُعتبر العاصمة طهران من أكبر عواصم المنطقة من حيث المساحة وتعداد السكان.

وتنصح وكالة مهر كل من يقصد طهران بغرض السياحة بشتّى أشكالها، أن يتحرّى ساعات الازدحام في العاصمة.

وسُمي هذا "الأتستراد" على إسم الشهيد (محمدابراهيم همت؛ 1956 - 1984) وهو قائد الحرس الثوري إبان سنوات الدفاع المقدّس، وكان من المعارضين للنظام البهلوي قبل الثورة الإسلامية الإيرانية، وشارك في حرب لبنان ضد الكيان الصهيوني بمدة قصيرة بعد الانتصار الثورة، ثم عاد إلى إيران وذهب إلى الجبهة وتولى المسئوليات المهمهة في فترة "الدِفاع المقدّس؛ الحرب التي شنّها صدّام على إيران"، استُشهِد عام 1984 في عمليات خيبر.

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