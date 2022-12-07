إيران تعلن عن تسجيل ثلاث اختراعات جديدة في مجال التوربينات على مستوى العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن معاونية رئاسة الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجيا عن تسجيل ثلاثة اختراعات في مجال التوربينات على مستوى العالم من قبل شركة "مبنا" المنتجة لتوربينات انتاج الطاقة والكهرباء.

وتعد شركة "مبنا" المصمم والمصنع الرئيسي في البلاد لجميع أنواع التوربينات الغازية والتوربينات البخارية وضواغط الطرد المركزي وعلب السرعة الصناعية، مستفيدة من المعرفة بتصنيع التوربينات والضواغط بالإضافة إلى الخبرة المحلية والتصنيع المحلي.

وأنتجت الشركة خلال نشاطها أكثر من 320 وحدة من جميع أنواع التوربينات والضواغط وأنجزت مشاريع محلية وأجنبية.

وبحسب تقارير المعاونية اليوم الأربعاء، أكمل مركز "بتنت" للاختراعات الإيرانية بصفته داعمًا للتقنيين والشركات القائمة على المعرفة تسجيل ثلاث براءات اختراع لشركة مبنا (توكا) في مراكز براءات الاختراع الأجنبية.

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