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١٠‏/١٢‏/٢٠٢٢, ١١:٠٥ ص

الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية لسكان إحدى القرى النائية بشمال سوريا

الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية لسكان إحدى القرى النائية بشمال سوريا

صرح المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم السبت، بأنه قدم أكثر من 4 أطنان من المساعدات الإنسانية إلى إحدى القرى النائية في محافظة حلب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المركز الروسي للمصالحة إن "الجنود التابعين للمركز، وفي إطار العمل الإنساني، قاموا بتسليم أكثر من 4 أطنان من المواد الغذائية الأساسية إلى قرية عين البيضاء في محافظة حلب".

وأشار المركز إلى أن العسكريين الروس قدموا مئات الحصص الغذائية لسكان هذه المنطقة.

وأوضح أن عين البيضاء من أكثر التجمعات السكنية تضررا من المعارك الشرسة الدائرة هنا، في حين أنها بعيدة عن مدينة حلب.

وأضاف المركز أن عملية إيصال المساعدات الإنسانية تمت بالتنسيق مع إدارة محافظة حلب.

المصدر: نوفوستي

/انتهى/

رمز الخبر 1928672

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