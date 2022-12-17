العميد اشتري: الفتنة الأخيرة كانت تهدف إلى قلب نظام الحكم في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد قوى الأمن الداخلي في إيران صرح خلال خطابه في تجمع رجال الدين بالقوات المسلحة، ان للشرطة أدوارا ومهمات ذات اهمية وفعالة في مختلف الأيام والظروف، مضيفا: "ان قوات الشرطة في انحاء البلاد، تعمل بلا كلل وبجهد كبير لخدمة الشعب وأمنهم".

وأكد اشتري: "ان الشرطة تحافظ على أرواح الناس وممتلكاتهم وشرفهم في جميع الأوقات والأماكن، واليوم نرى أنهم يلعبون دورا هاما للغاية في حماية أمن البلاد".

واشار قائد قوى الأمن الداخلي في إيران إلى اعمال الشغب والفتنة الأخيرة في البلاد، مبينا أن العدو يسعى لتحقيق أهدافه المشؤومة والكاذبة من خلال استغلال اي ظروف تحدث في البلاد، فلذلك جعلوا من وفاة المرحومة مهساء أميني ذريعة لهم حتى يضروا بأمن الناس وهدوئهم وينفذوا مخططاتهم لقلب النظام المقدس في الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وتذكر العميد اشتري ان الفتنة الأخيرة كانت موجهة ومنظمة بالكامل، بهدف قلب النظام في ايران، مؤكدا ان الأعداء قادوا اعمال الشغب والتخريب في البلاد ليحققوا هذه الفتنة عبر عملائهم الخونة.

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