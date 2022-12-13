وزير الدفاع الإيراني: كييف لم تقدم أي دليل على استخدام روسيا للمسيرات الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه شرح وزير الدفاع الايراني ان في اجتماع خبراء الجمهورية الإسلامية الايرانية وأوكرانيا بشأن استخدام روسيا للمسيرات الإيرانية في الحرب: " لم يكن لدى الجانب الأوكراني أي دليل على استخدام روسيا للمسيرات الإيرانية في الحرب مع هذا البلد، ولم يقدم عرضا تقنيا في الاجتماع، وتم تعجيله إلى الاجتماعات المقبلة".

وأضاف: "طبعا هذا الموضوع مهم لأن جميع ادعاءاتهم كانت مبنية على أقوال وشائعات لا أساس لها".

وصرح وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة ان التعاون العسكري بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وروسيا يرجع الى الماضي، ولم تكن لدينا اي تعاون مع روسيا في هذا الحرب.

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