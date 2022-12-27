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٢٧‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٨:٣٢ م

أمير عبداللهيان يتوجه إلى عُمان للقاء عدد من المسؤولين

أمير عبداللهيان يتوجه إلى عُمان للقاء عدد من المسؤولين

غادر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، مساء اليوم الثلاثاء العاصمة طهران، على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة العُمانية مسقد للقاء عدد من المسؤولين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، غادر العاصمة الطهران، مساء اليوم الثلاثاء، مترأساً وفد رفيع المستوى، لزيارة العاصمة العُمانية مسقد للقاء عدد من المسؤولين، وبحث تعزيز التعاون الثنائي.

/انتهى/

رمز الخبر 1929247

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