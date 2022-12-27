أمير عبداللهيان يتوجه إلى عُمان للقاء عدد من المسؤولين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، غادر العاصمة الطهران، مساء اليوم الثلاثاء، مترأساً وفد رفيع المستوى، لزيارة العاصمة العُمانية مسقد للقاء عدد من المسؤولين، وبحث تعزيز التعاون الثنائي.

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