أمير عبداللهيان: آية الله رئيسي يدعو سلطان عمان لزيارة إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني صباح اليوم (الأربعاء)، مع سلطان عمان وأثناء تقديمه الرسالة المكتوبة لرئيس بلادنا، ناقش القضايا ذات الاهتمام المشتركة بين البلدين.

وتمت دعوة سلطان عمان لزيارة الجمهورية الإسلامية الايرانية خلال رسالة رئيس بلادنا.

وشدد وزير الخارجية الايراني في هذا الاجتماع، مستذكرا بإنجازات زيارة الرئيس الايراني إلى سلطنة عمان، على أهمية التنفيذ الكامل للاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة المذكورة.

وأكد أمير عبد اللهيان على التطور الشامل للعلاقات والتعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والسياحة وغيرها من المجالات.

ومن جانب اخر، أعرب سلطان عمان عن أمله في أن يزور إيران في المستقبل القريب، وستتم تطوير القضايا المدرجة على جدول أعمال العلاقات بين البلدين خلال الزيارة المرتقبة.

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