متحدث حرس الثورة: إيران قطعت اليد الأمريكية الممتدة/ عبد اللهيان في عمان

كنعاني: أمريكا وأوروبا تدعم جرائم الكيان الصهيوني ضد النساء والأطفال

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايراني، ناصر كنعاني، ان جرائم الكيان الصهيوني ضد النساء والأطفال، لاتعد بنظر امريكا وأوروبا انتهاكا لحقوق الإنسان فحسب، بل انها تستحق الدعم أيضًا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايراني عبر صفحته الشخصية على تويتر: "ان من وجهة نظر أمريكا وأوروبا، فإن جرائم الكيان الصهيوني، بما في ذلك الجرائم ضد النساء والأطفال، ليست انتهاكات لحقوق الإنسان، وبل انها تستحق الدعم أيضا!"

ونقل كنعاني عن مسؤول فلسطيني احصائيات حول جرائم كيان الاحتلال، موضحا: "في عام 2022 قتل الكيان الصهيوني 220 فلسطينيا واصاب 9000 منهم بالجروح واعتقل 6500 ودمر 832 مبنى واقتلع 13000 شجرة زيتون"...

متحدث حرث الثورة: الجمهورية الإسلامية قطعت اليد الأمريكية التي تمد على إيران والمنطقة

اكد المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية العميد رمضان شريف، ان الجمهورية الإسلامية انهت هيمنة اميركا على مقدرات البلاد وقطعت يدها عن البلاد والمنطقة ، وقال: نحن الان قادرون على انزال الدرون الأميركية من السماء إلى الأرض بالاعتماد على قدراتنا الذاتية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في لقائه اليوم الاربعاء مع منتسبي وقادة لواء القوات الخاصة "ميرزا كوجك خان" ، اعتبر العميد رمضان شريف هذا اللواء من أقوى الألوية في القوات البرية للحرس الثوري وقال: ان وجود هذا اللواء في المناورات الكبرى للقوة البرية للحرس الثوري في منطقة ارس (شمال غرب ايران) كان لافتا جدا وادى الى ارتياح القادة وخاصة قائد الحرس الثوري.

وفي إشارة إلى رسالة مناورات القوات البرية للحرس الثوري الإيراني في منطقة أرس ، قال: إن مناورات القوة البرية للحرس الثوري في منطقة أرس ، بعد تصريحات قائد الثورة في لقائه مع رئيس تركيا بشأن عدم تسامح الجمهورية الإسلامية في حالة حدوث اي تغييرات جغرافية في الحدود، كانت رسالة واضحة موجهة للطرف الآخر...

أمير عبداللهيان يشير خلال لقائه نظيره العًماني إلى الاتجاه المتنامي لمستوى تعاون البلدين

أشار وزير خارجية الإيراني خلال لقائه نظيره العماني، اليوم الأربعاء، إلى نمو مستوى المبادلات التجارية بين البلدين وأكد أن هذا الاتجاه المتنامي واضح في جميع مجالات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبد اللهيان، التقى اليوم الاربعاء، نظيره العماني بدر البوسعيدي، وبحث معه العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووصف أمير عبد اللهيان العلاقات بين البلدين في الاصعدة التنفيذية بانها ماضية الى الامام قدما في مختلف المجالات وقال: إن تقارير الوزارات المعنية بشأن التقدم الحاصل في تنفيذ الاتفاقات مرض.

وأضاف: "في مجال النقل والترانزيت ، أبرمت اتفاقيات جيدة بين مسؤولي البلدين كما ان نشاط الشركات التجارية في مجال الزراعة والأغذية يعد أحد المجالات المهمة في العلاقات الثنائية"...

القوات المسلحة الإيراينة: نرصد تحركات أمريكيا والكيان الصهيوني وسنرد على أي خطأ محتمل

أعلنت الاركان العامه للقوات المسلحة الإيراينة في بيان لها عن جهوزيتها للحؤول دون إلحاق الضرر بأمن الشعب والثورة الإسلامية ورصد تحركات الاعداء، وخاصة أمريكا والكيان الصهيوني المزيف والرد على أي خطأ محتمل من جانبهم في أي مكان وفي أي وقت بشكل حاسم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الاركان العامه للقوات المسلحة قالت في بيان لها ، بذكرى الملحمة الخالدة للشعب الإيراني العظيم في 9 كانون الاول 2009 ، وذكرى استشهاد حامل راية جبهة المقاومة الفريق الحاج قاسم سليماني ، ووصف هذه المناسبة التاريخية بأنها فرصة عظيمة للانخراط في جهاد التبيين لزيادة البصيرة ومواجهة المؤامرات ، وأنواع مكائد الأعداء في الحرب الهجينة والإعلامية...

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