البطش: جنين ستبقى عنواناً للمرحلة ورصاص المقاومة قادر على الرد على تهديدات 'بن غفير'

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وبحسب وكالة "فلسطين اليوم" بين البطش خلال تصريحاته أن" الاحتلال يريد أن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني من خلال جنين وكتيبة جنين كونها عممت حالة مقاومة شاملة بعد 20 عاماً وما يجري لن ينال من صمود المقاومين".

وشدد البطش على أن" الاحتلال أراد ن يضرب هذه المقاومة " كتيبة جنين" وباقي الكتائب العاملة في فلسطين حتى يستفرد بأبناء شعبنا"، معتبراً أن" الاستهداف لن يفت من عضد المقاومة في الضفة" .

واعتبر أن "التمترس خلف المقاومة هي الطريق الوحيد للتصدي لحكومة التطرف ما رأيناه من استبسال من قبل المقاومة لمحاولة منع هدم منزلي آل عابد رسالة ان شعبنا لن يستسلم وتأكيداً على خيار المقاومة"، مشدداً على ان"جنين ستبقى رمزا للعطاء وعنوانا للمرحلة والجهاد والمقاومة".

وتابع" نحن أرض محتلة وعلينا نواجه هذه الخطوات بقوة وضراوة ، موجهاً التحية لكافة المرابطين والمرابطات المدافعين عن المسجد الأقصى والذي يعتبر لوحده غير كافي كونه بحاجة أن يكون هناك موقف عربي واسلامي داعم للقدس لوقف الاعتداءات ".

أما على صعيد المقاومة، فأوضح أن "المقاومة التي أصبحت تتعالى وتتطور يوما بعد يوم قادرة على الرد على اعتداءات الاحتلال ، وهي من تعرف كيف ترد على المحتلين حيث أصحبت غير مكتوفة الأيدي ورصاصاتها تصل أينما وجد المحتل وسترد آجلاً أو عاجلاً "، مجدداً "دعوته للمقاومة بأشغال العدو عن القدس وضربه في كل مكان حتى يتوقف التغول الصهيوني".

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