نصب تذكاري للشهيدين سليماني و المهندس قرب مطار بغداد الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مكان استشهاد الحاج "قاسم سليماني"، و"أبو مهدي المهندس" قرب مطار بغداد الدولي، شهدَ فعاليات وانشطة كثيرة ومِنها نصب تذكاري للشهيدين لإحیاء ذكراهم الخالدة.

هذا وستشهد مدينة بغداد، اللیلة، تجمع ضخم قرب مطار بغداد الدولي احياء لهذه الذكرى استذكارا لجهاد القائد سليماني وابو مهدي المهندس في مكافحة عصابات داعش الارهابية والعمل على دحرها.

وأقام الحشد الشعبي عشرات الفعاليات والانشطة منذ الأيام الماضية ومنها تنظيم مسيرات لتجديد العهد مع الشهداء وقادة النصر وتزيين الطريق والمكان الذي سفكت فيه دماء الشهداء ونصب الأعلام التي تتضمن نصوصاً عن يوم الانتقام على طريق مطار بغداد الدولي.

واستشهد قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية الفريق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق "أبو مهدي المهندس" إثر غارة إجرامية شنتها وزارة الدفاع الأميركية بالطيران المسير بقرار صادر عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حين خروجهما من مطار بغداد الدولي فجر الجمعة 3 كانون الثاني/يناير 2020.

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