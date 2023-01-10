رئيس الجمهورية يقدم موازنة العام الايراني المقبل إلى البرلمان غدا الأربعاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم رئاسة مجلس الشورى الاسلامي إن رئيس الجمهورية سيقدم مشروع قانون موازنة العام الايراني المقبل (يبدا في 21 اذار مارس) إلى البرلمان في الجلسة العلنية ليوم غد الاربعاء.

وقال السيد نظام الدين موسوي المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي: إن مشروع موازنة العام الايراني المقبل سيعرض على مجلس الشورى الإسلامي من قبل رئيس الجمهورية في الجلسة العلنية ليوم غد الأربعاء.

وتابع ممثل اهالي طهران في مجلس الشورى الإسلامي: في رسالة رئيس الجمهورية لتقديم مشروع قانون موازنة العام المقبل ، تم تقديم طلب لتمديد برنامج التنمية السادس.

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