الرئيس الايراني يقدم مشروع موازنة العام المقبل إلى رئيس مجلس الشوري الاسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني، خلال خطابه في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم (الأربعاء)، قبل عرضه مشروع قانون الموازنة 1402 على رئيس مجلس الشورى الإسلامي، تطرق إلى الميزات العامة لمشروع قانون الموازنة 1402، قائلا: " لقد اهتمت الحكومة في هذا القانون، بنمو الاستقرار الاقتصادي والعدالة وجعل نظام الحكم أكثر كفاءة".

واعتبر تعزيز فرص العمل، وتوقع 327 ألف مليار تومان للميزانية المتعلقة للبناء وإنشاء صندوق التقدم والعدالة في جميع المحافظات، وكذلك استثمار 15 ألف مليار تومان من قبل الشركات الحكومية من بعض ملامح موازنة السنة المقبلة، مضيفا: "تخفيض ضرائب الإنتاج بنسبة 7٪، وخفض الرسوم الجمركية على السلع الأساسية سيكون من الإجراءات الحكومية الأخرى في العام المقبل".

وأشار إلى توقع تحسين رفاهية الناس ومعيشتهم، وتقديم الإعانات النقدية، والخبز، والأدوية والمعدات الطبية، وزيادة متوسط رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة 20٪ بشكل متدرج، وإعفاء ضريبي على الرواتب المنخفضة، كملامح اخرى لموازنة العام المقبل.

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