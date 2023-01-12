الرئيسان الإيراني والروسي يبحثان العلاقات الثنائية...وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية

الطلاب الإيرانيين يخرجون في وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية في طهران

خرج حشد من طلاب الجامعات والشرائح المختلفة لابناء الشعب الايراني، أمس الاربعاء، في وقفة احتجاجية، امام السفارة الفرنسية في طهران، للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع احتجاجاً على اساءات الصحيفة الفرنسية للمرجعية.

ورددت جموع المحتجين في هذه التظاهرة، شعارات مناهضة لسياسات الغرب المزدوجة تجاه المسلمين وجرائم الرئيس الفرنسي المدعومة غربيا، والتاكيد على الجاهزية لوضع حد لهذه الانتهاكات.

وجدد المحتجون ايضا، هتافات "الموت لامريكا" و"الله اكبر"، منددين بمحاولات العدو للنيل والتعرض الى مقام المرجعية الدينية الشامخ...

الكرملين: الرئيسان الإيراني والروسي يبحثان العلاقات الثنائية والوضع في سوريا

أعلنت الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، بحثا هاتفيا، العلاقات الروسية الإيرانية، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الكرملين قال أمس الأربعاء، في بياناً له أنه: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية إيران الإسلامية إبراهيم رئيسي، تم خلالها النظر في القضايا الموضوعية على جدول الأعمال الروسي الإيراني، مع التركيز على زيادة بناء النطاق الكامل للتعاون الثنائي".

وتجدر الإشارة إلى أن الرؤساء تحدثوا على وجه الخصوص لصالح التنفيذ المتسق للمشاريع ذات المنفعة المتبادلة في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية...

القضاء الإيراني يصدر حكم الإعدام بحق أهم عملاء جهاز التجسس البريطاني

أعلن السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الأربعاء، الحكم بالإعدام على المدعو رضا أكبري، الذي يعد من أهم عملاء جهاز التجسس البريطاني.

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن المركز الإعلامي للسلطة القضائية ان علي رضا أكبري قد اعتقل منذ فترة بتهمة التجسس على البلاد. وبناءً على ذلك، وبعد رفع الدعوى على المتهم وإصدار لائحة اتهام ، أحيلت القضية إلى المحكمة وعقدت الجلسات بحضور محامي المتهم ، وبناءً على الوثائق الدقيقة الموجودة في الملف ، تم الحكم على هذا الشخص بالاعدام بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.

وفي هذا السياق ، أكدت وزارة الإمن من خلال نشر بیان: "ان أكبري كان من أهم عملاء جهاز التجسس البريطاني ، الذين جمعوا معلومات مهمة عن البلاد وقدموها عن قصد ووعي الى هذا الجهاز"...

آية الله جنتي: إساءة الصحيفة الفرنسية للمرجعية دليل واضح على فشل مؤامرتهم ضد الشعب الإيراني

اكد أمين مجلس صيانة الدستور، آية الله جنتي، ان الاساءة التي وجهتها الصحيفة الفرنسية للمقدسات الدينية تكشف فشل مؤامرات الاعداء، الذين يعلمون ان السبب في هزيمتهم يعود لوجود الاصرة القلبية للشعب الايراني وشعوب المنطقة مع الشخصية الوطنية العظيمة والمرجع الديني الكبير سماحة الإمام الخامنئي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أمين مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الاسلامية، آية الله احمد جنتي، أكد في تصريحه أمس الاربعاء خلال اجتماع مجلس صيانة الدستور، بان المستعمرين قد سعوا دائما لاستغلال واستخدام المرأة كأداة ، ولهذا السبب لا يسمحون بان يتم التعريف بالنساء اللواتي لم يخضعن لهذه الرؤية الظالمة، لشعوب العالم وقال: "ان عالم اليوم بحاجة اكثر من اي وقت مضى للتعرف على النماذج السامية والبارزة، وبناء عليه فمن الواجب التعريف بمختلف ابعاد شخصية السيدة الزهراء (س)".

وفي جانب اخر من حديثه أشار أمين مجلس صيانة الدستور إلى الانتفاضة الدموية لأهالي مدينة قم احتجاجًا على نشر مقال من قبل جهاز السافاك ضد الإمام الخميني (رض) عام 1978 ، وكذلك الإهانة الأخيرة من قبل الصحيفة الفرنسية "شارلي ايبدو" للقيم والمقدسات والمرجعية الدينية والسياسية وقال: الأسبوع الماضي وفي الأيام التي صادفت ذكرى انتفاضة اهالي مدينة قم رأينا ازاحة الستار عن نفاق ادعياء حقوق الانسان المزيفين...

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