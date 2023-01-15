استشهاد مواطن برصاص الاحتلال قرب سلواد شرق رام الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الصحة أن الشهيد هو أحمد حسن عبد الجليل كحلة 45 سنة من بلدة رمّون أعدمه الاحتلال على مدخل سلواد شرقي رام الله.



وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الشاب بعد مشادة كلامية مع قوات الاحتلال حيث قاموا بإنزاله بالقوة من المركبة ثم أطلقوا عليهما الرصاص من مسافة صفر، مما أدى لاستشهاده وإصابة نجله .



زعم الاحتلال أن الشاب حاول تنفيذ عملية طعن .



ويشار إلى أنه باستشهاد الشاب في سلواد يرفع عدد شهداء الضفة منذ بداية العام لـ13 بينهم 3 أطفال .

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