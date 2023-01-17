  1. إيران
  2. السياسة
١٧‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٣:٣١ م

شــهيد برصاص الاحتلال بعد تنفيذه عملية إطلاق نار عند مدخل النبي يونس بالخليل

شــهيد برصاص الاحتلال بعد تنفيذه عملية إطلاق نار عند مدخل النبي يونس بالخليل

استشهد ظهر اليوم الثلاثاء حمدي أبو دية زماعرة بعد إطلاق قوات الإحتلال النار صوبه بعد تنفيذية عملية إطلاق نار بطولية عند مدخل النبي يونس شمال حلحول بالخليل .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية لمكان الحادث، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول للشاب وتركه ينزف حتى الإعلان عن استشهاده .

وبين مراسل ريشت كان ان "منفذ عملية حلحول استخدم سلاح كارلو في اشتباكه مع الجنود".

ويرفع الشهيد حمدي عدد شهداء الذين ارتقوا في الضفة الغربية منذ بداية العام لـ15 شهيداً بينهم 3 أطفال .

/انتهى/

رمز الخبر 1929818

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات