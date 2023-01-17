شــهيد برصاص الاحتلال بعد تنفيذه عملية إطلاق نار عند مدخل النبي يونس بالخليل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية لمكان الحادث، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول للشاب وتركه ينزف حتى الإعلان عن استشهاده .
وبين مراسل ريشت كان ان "منفذ عملية حلحول استخدم سلاح كارلو في اشتباكه مع الجنود".
ويرفع الشهيد حمدي عدد شهداء الذين ارتقوا في الضفة الغربية منذ بداية العام لـ15 شهيداً بينهم 3 أطفال .
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استشهد ظهر اليوم الثلاثاء حمدي أبو دية زماعرة بعد إطلاق قوات الإحتلال النار صوبه بعد تنفيذية عملية إطلاق نار بطولية عند مدخل النبي يونس شمال حلحول بالخليل .
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية لمكان الحادث، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول للشاب وتركه ينزف حتى الإعلان عن استشهاده .
رمز الخبر 1929818
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