أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

وکالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء:

جوان ..

السودان في مسار قبول عار التطبيع مع الكيان الصهيوني لإزالة صبغة عار الارهاب.

ايران ..

رئيس وزراء ارمينيا .. نرحب باية مبادرة تبديها ايران لإعادة الامن والاستقرار لمنطقة القوقاز.

قدس ..

تراجع كبير في اسعار صرف العملات الاجنبية والمسكوكات الذهبية في السوق الايرانية .

عصر ايرانيان ..

محافل امريكية تحذر .. ترامب يتجه نحو كسر عرف ومبدأ الانتقال السلمي للسلطة .

سياست روز..

فرنسا تشدد اجراءاتها المعادية للاسلام والمسلمين خلف ذريعة مقتل معلم فرنسي بباريس .

اطلاعات ..

الرئيس التركي .. هدف ماكرون من وراء سياسة الترويع من الاسلام اضعاف المسلمين.

رسالت ..

استطلاعات الرأي في امريكا تتحدث عن تقدم بايدن بفارق متزايد على ترامب .

خراسان..

قره باغ في مسار اللاحرب واللاسلم ثانية.. ارمينيا وآذربيجان تستعدان لاجراء مفاوضات بموسكو .

ابرار ..

المتحدث باسم الحكومة .. ايران لن تجري اية مفاوضات ما لم تعود امريكا لعضوية الاتفاق النووي.

آفتاب يزد ..

المجلس الاعلى للمصالحة الوطنية بافغانستان يتهم حركة طالبان بالتصلب في المفاوضات الافغانية .

كيهان ..

امريكا تقف على عتبة حرب أهلية .. انصار ترامب يضرمون النار بصناديق للاقتراع .

وطن امروز ..

بدء الجيش وحرس الثورة مناورات ضخمة للدفاع الجوي تغطي مناطق شاسعة في البلاد.