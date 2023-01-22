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٢٢‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٤:٠٠ م

حرس الثورة: نواصل مهامنا دون الاكتراث بهجمات العدو الاعلامية

حرس الثورة: نواصل مهامنا دون الاكتراث بهجمات العدو الاعلامية

قال المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية، العميد رمضان شريف، ان من اهم انجازات حرس الثورة الاسلامية في السنوات الأخيرة كان إسقاط طائرة تجسس "غلوبال" الأمريكية المعتدية ومصادرة ناقلة النفط البريطانية في مياه الخليج الفارسي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح العميد رمضان شريف خلال مقابلة صحفية حول الإنجازات الإعلامية لحرس الثورة الإسلامية في السنوات الأخيرة: "لدى حرس الثورة مجموعة واسعة من الانجازات الإعلامية التي يعد اسقاط طائرة تجسس "غلوبال" الأمريكية المعتدية ومصادرة ناقلة النفط البريطانية المخالفة للقانون في مياه الخليج الفارسي من اهم هذه الانجازات في السنوات الأخيرة، حيث قد نُشرت أخبارها بطريقة صحيحة ومحسوبة ولم يترك مجالا للشك".

وأضاف: "هناك انجازات أخرى في المجال الإعلامي بالنسبة لنا عززت موقفنا، منها إعلان نهاية داعش من قبل الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني القائد الباسل لجبهة المقاومة والبطل الوطني للإيرانيين، وكذلك تغطية المشاركة الملحمية للشعب الايراني في مراسيم تشييع جثمان الشهيد سليماني ودعمهم للقوات المسلحة امام كاميرات وسائل الاعلام العالمية".

وأشار العميد شريف إلى عمليات العدو النفسية وهجماته الإعلامية ضد حرس الثورة وجهوده لغرس الشكوك حول المجالات الوظيفية لهذه المؤسسة الثورية والشعبية، قائلا: "ان حرس الثورة يواصل مهامه القانونية وواجباته الثورية دون الاكتراث بهجمات العدو الاعلامية ويحضر الساحات المختلفة لتلبية حاجات البلاد و الشعب الايراني، وفقا لتوجيهات قائد الثورة الاسلامية".

/انتهى/

رمز الخبر 1929968

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