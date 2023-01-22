تحالف الفتح: الوجود العسكري الأميركي في العراق مصدر قلق وفوضى للبلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عضو تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، قال في تصريح لوكالة "المعلومة" العراقية، ان "الوجود الأميركي في البلاد يعتبر مصدر قلق وثارة للفوضى لجميع دول المنطقة سيما التي ترفض تواجد القوات الأجنبية في المنطقة".

وأضاف ان "القوات الامنية في العراق قادرة على فرض الامن وتدريب عناصرها الجدد واضافة صنوف وتحديث قدرتها كما حدث في عمليات تحرير الموصل دون دعم خارجي او تدخل".

وأشار الى ان "أي قوة أميركية او اجنبية وجودها يضر بالعراق وسيادته سيما بعد قرار البرلمان الذي استند الى وقائع سياسية وامنية وعسكرية بانتفاء الحاجة لأي عنصر اجنبي على الأراضي العراقية".

ويعتزم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اجراء زيارة الى واشنطن خلال الأيام المقبلة لطرح قضية انهاء الوجود العسكري الأميركي وسحب ما تبقى من تلك القوات.

المصدر: المعلومة

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