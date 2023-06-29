أمير عبداللهيان: اهانة المقدسات الدينية والقرآن الكريم امر مرفوض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان إهانة المقدسات الدينية والقرآن الكريم امرا مرفوضا، مؤكدا بان وصف هذه مثل الممارسات بحرية التعبير انما يشجع فقط على الإرهاب والتطرف.

وصرح أمير عبداللهيان، اليوم الخميس أن العالم الإسلامي بأسره يدين بشدة الإساءة إلى الكتب المقدسة والقرآن الكريم. وأوضح: إن السماح بإهانة المقدسات الدينية والقرآن الكريم باي مبرر من السويد امر مرفوض.

وكتب رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني في تغريدة على تويتر: ان وصف مثل هذه السلوكيات بالديمقراطية وحرية التعبير لا يشجع إلا على الإرهاب والتطرف ، وان تداعياتها ستطال الغرب قبل أي طرف آخر.

وكان ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، قد أدان بشدة هذا العمل المهين صباح اليوم وقال: "إن جمهورية إيران الإسلامية حكومةً وشعباً ، كغيرها من المسلمين والمفكرين الأحرار في العالم ، لا تتحمل مع مثل هذه الاهانة وتدينها بشدة ".

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