امير عبداللهيان یلتقي نائب رئيس وزراء كوبا ريكاردو كابريساس رويز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في هافانا السبت نائب رئيس وزراء كوبا ريكاردو كابريساس رويز. وتباحث وزير الخارجية الايراني ونائب رئيس الوزراء الكوبي بشان القضايا الثنائية والدولية في الاجتماع الذي عقد في ديوان الرئاسة الكوبية.

ووصف وزير الخارجية الايراني دور نائب رئيس وزراء كوبا في بناء كوبا الحديثة بانه مهم، وقال: لقد أجرينا محادثات جيدة مع السيد رئيس الجمهورية (الكوبي) وناقشنا جميع التفاصيل مع زميلي (وزير الخارجية الكوبي).

وأضاف: "ان فرصة جيدة الان متوفرة لايصال بعض القضايا المهمة التي تحدث عنها السيد رئيس الجمهورية الى النتيجة اللازمة". وقال امير عبداللهيان ان الحكومة الايرانية تولي اهتماما خاصا لأمريكا اللاتينية، وخاصة بالبلد الشقيق والصديق كوبا.

ومن جانبه قال نائب رئيس وزراء كوبا: إن القضايا التي نطرحها اليوم نجري محادثات بشانها منذ عدة سنوات. واعرب عن امله بأن تكون زيارة وزير الخارجية الايراني الى هافانا نقطة تحول لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وكان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان قد وصل السبت الى هافانا على راس وفد رفيع المستوى والتقى رئيس الجمهورية ووزير خارجية هذا البلد.

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