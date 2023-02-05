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٠٥‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٤:٢٤ م

الصحة الإيرانية: تسجيل 93 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا

الصحة الإيرانية: تسجيل 93 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، في تقريرها اليومي حول إحصائيات كورونا في البلاد، عن 93 اصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الصحة أعلنت عبر تقريرها اليومي، عن تسجيل 93 إصابة جديدة بالفايروس خلال اليوم المنصرم.

وأضاف البيان أن اليوم المنصرم لم يشهد سوى حالة وفاة جديدة بالفايروس.

ولفت بيان وزارة الصحة، إلى أن إجمالي عدد الذين تعرضوا للإصابة بهذا المرض داخل البلاد، بلغ لحد اليوم 7 ملايين و 564 ألفا 756 شخصا.

وأشار البيان إلى ارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران إلى 7 ملايين و337 الفا و826 شخصا وأضافت أن عدد الوفيات بلغ 144 ألف و 757 شخصا.

وعن التطعيم، أعلنت الوزارة في بيانها أنه تم توزيع 155مليون جرعة لقاح حتى الآن.

/انتهى/

رمز الخبر 1930378

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