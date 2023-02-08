انطلاق عملية الافراج عن السجناء المؤهلين لعفو قائد الثورة في جميع أنحاء البلاد

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه أمر رئيس السلطة القضائية الايرانية، خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، يوم الاثنين (17 فبراير)، السلطات القضائية في جميع المحافظات، بالإسراع بتنفيذ مرسوم العفو الصادر من قبل قائد الثورة الاسلامية، سماحة آية الله السيد علي الخامنئي، من خلال تشكيل لجان لمطابقة القضايا بالمعايير المتوقعة، حتى تتمكن هذه اللجان من تحديد السجناء المؤهلين في أسرع وقت ممكن.

وفي هذا السياق، بدأ المسؤولون القضائيون في المحافظات عملية مطابقة قضايا السجناء مع معايير العفو التي أصدرها قائد الثورة، ووفقا للأنباء الواردة، لقد بدأت السلطات القضائية في محافظات طهران، والبرز، وسمنان، وهرمزجان، وأذربيجان الغربية، وقزوين، وسيستان وبلوشستان، التدقيق في ملفات المحكومين، كما تشير الأنباء إلى أن محافظات أخرى أيضا بدأت في تشكيل اللجان المخصصة وعملية إطلاق سراح السجناء المؤهلين تقدمت إلى حد مقبول.

وأعلن رئيس جهاز العدل في محافظة طهران، القاصي مهر، انه فور إعلان العفو الشامل من قبل قائد الثورة الاسلامية، بدأت 32 مجموعة من المسؤولين القضائيين في محافظة طهران مطابقة قضايا السجناء مع معايير العفو من خلال حضورهم في 8 سجون .

وسيحضر اليوم القاصي مهر، في سجن "إيفين"(في شمال طهران) برفقة مساعديه ونواب المدعي العام لفحص ملفات السجناء ومطابقتها مع معايير العفو.

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